Accident amb un cotxe bolcat a Ponts

Un aparatós accident ha tingut lloc aquesta tarda a la C-14 a l'altura de Can Valls, a la localitat catalana de Ponts. Un vehicle, de la marca alemana BMW, s'hauria sortit de la carretera i hauria bolcat, fins a xocar contra un arbre que l'hauria aturat. La via es manté oberta i no hi ha retencions en aquell punt. El sinistre ha passat aquesta tarda, i al lloc dels fets s'hi ha traslladat una ambulància del servei d'emergències de Catalunya, els mossos d'esquadra i els bombers de la generalitat. A hores d'ara, es desconeix el nombre de ferits i la nacionalitat del vehicle.