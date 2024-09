“Hem de canviar la imatge negativa de l’envelliment”

El president de la Societat Espanyola de Geriatria participarà en la jornada internacional sobre els reptes de l’envelliment que se celebrarà dimarts vinent al Centre de Congressos d’Andorra la Vella i que organitzen el Govern i el SAAS. Al llarg del matí es duran a terme diverses conferències i García realitzarà la seva ponència a la tarda.

Vostè impartirà la conferència ‘Reptes de l’envelliment’. Quin és el principal repte?

Andorra compta amb una cinquena part de la seva població major de 65 anys i aquesta augmentarà fins a una tercera part el 2050. Per aquest motiu, el primer repte és canviar la imatge negativa que tenim de l’envelliment. En aquest sentit, jo m’he proposat parlar de l’envelliment com un repte, no com un problema. És a dir, de quina manera fem que aquestes persones estiguin més temps actives, tinguin menys malalties i participin socialment.

Quin és el secret per arribar a un envelliment actiu i saludable?

Cuidar-nos a través dels tres grans pilars de l’envelliment actiu, que són l’activitat física, la dieta saludable, una dieta mediterrània, i l’activitat mental. Dintre aquesta última, la més potent que tenim és l’activitat social, perquè ens obliga a interactuar amb altres persones i mantenir el fil de la conversa.

Quins són els grans riscos i amenaces de l’envelliment?

Un dels més grans és la pobresa. Sabem que les persones pobres envelleixen molt pitjor i això implica més visites als metges, més medicació i risc més elevat de depressió i ansietat. L’altre gran risc és la solitud no volguda. Hem de lluitar perquè les persones grans no s’aïllin i tinguin interacció amb altres persones.

L’esperança de vida s’allarga molt en detriment d’una pitjor qualitat de vida?

Al Principat, quan una dona compleix 65 anys, encara té 23 anys més d’esperança de vida, i en el cas d’un home, 19 anys més. D’aquesta esperança de vida tan llarga, la meitat la percep com una esperança amb bona qualitat de vida, però els últims anys es perceben amb una mala qualitat de vida i de salut. Això vol dir que estem fent un allargament de la vida molt important, però hem de millorar aquesta part final. Això es pot fer potenciant l’envelliment saludable i millorant els serveis sanitaris.

Com hauria de millorar Andorra amb relació a la geriatria?

No conec en detall el cas del Principat, però per tenir un bon sistema geriàtric al país, el primer que cal és que l’hospital disposi d’aquest servei. Aquesta especialitat ha de tenir una unitat que permeti atendre les persones grans que tinguin una malaltia greu. També és important que hi hagi unes consultes externes, per poder rebre pacients derivats de l’atenció primària. I seria necessari que es disposés d’una unitat de rehabilitació.