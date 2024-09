El Festival de Jazz d'Escaldes, Serras Andorra, HBX Group i la Cambra, els guardonats del Skål Club

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Skål Club Andorra va reconèixer en el Dia mundial del turisme a empreses i persones, estrangeres i del país, per la seva contribució al sector durant la temporada. Enguany, en la tradicional gal·la d'entrega de guardons, es va premiar al Festival de Jazz d'Escaldes, Serras Andorra, HBX Group i la Cambra de Comerç en una nit on el ministre de Turisme, Jordi Torres també va oferir un discurs en relació amb el dia commemoratiu.

El primer guardonat va ser el Festival de Jazz d'Escaldes-Engordany per la seva transcendència al Principat. Un esdeveniment que acull i posiciona a artistes de primer nivell i on s'ha marcat el concert de Ray Charles del 1983 com el tret de sortida de la cita. L'encarregat de rebre el guardó va ser el conseller de Cultura i Promoció Econòmica del comú d'Escaldes, Valentí Closa. "Pel comú, rebre aquest guardó és un reconeixement que s'està fent la tasca de recuperació del festival que havien estat important a l'època. Estem anant pel bon camí" va declarar. També es va voler reconèixer el paper de la Cambra de Comerç que, en els seus 30 anys en funcionament, ha vetllat sempre per bé del sector. "Agraïm molt a l'Skål Club que hagin pensat en nosaltres, perquè la promoció turística i l'ajuda al sector és un element clau per l'empresa" va declarar el president de la Cambra, Josep Maria Mas.

També van ser reconegudes les directores d'HBX Group/Hotelbeds a Andorra, Mònica Pascual i Amaia Navarro, com a empresa del país per la tasca que realitzen a Andorra, a més de la seva trajectòria internacional. "És un orgull rebre aquest premi, molt anhelat" va al·legar Navarro. Finalment, Jordi Serra i Burgés, fundador de Serras Andorra i Barcelona va ser guardonat pel seu èxit empresarial internacional amb la cadena d'hotels de luxe. "Jo no era hoteler, abans tenia una empresa tecnològica. Vam obrir Serras Barcelona, hotel que ha estat molt reconegut i la segona aposta ha sigut Andorra. Per mi és un honor i satisfacció que ens hagin premiat perquè ens hem trobat amb un país molt cuidat" va mencionar Serra.