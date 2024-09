Espot defensa a l’ONU que “res no justifica l’atac a civils”

Publicat per Dani Silva Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

“Res no justifica els atacs que està patint la població civil, els atacs contra hospitals i escoles, que utilitzem la fam com una estratègia de guerra. Res no justifica tanta irracionalitat; una irracionalitat de la qual els nens i les nenes són les principals víctimes.” Amb aquesta inapel·lable contundència es va dirigir el cap de Govern, Xavier Espot, als seus homòlegs en la intervenció en la 79a assemblea general de les Nacions Unides, en la qual va fer una crida “urgent” a trobar “solucions als conflictes fora de la violència” i a “arribar a un dels objectius més nobles de la política: la pau”. En aquest sentit, el mandatari demòcrata va posar d’exemple la gravetat dels conflictes a Ucraïna, a Gaza, al Líban, al Sudan o d’altres permanents, com a la regió del Sahel, que “no ens poden deixar indiferents”. Per això, malgrat “l’escenari complex”, Espot va demanar, “des de la igualtat de les nacions”, fer prevaldre la Carta de les Nacions Unides i enfortir els seus pilars, a través de la defensa dels drets humans i el dret internacional humanitari. I va posar d’exemple Andorra, per haver estat capaç de “perviure al llarg de gairebé vuit-cents anys d’història de manera pacífica”. La resposta als conflictes, per a Espot, passa pel multilateralisme, la cooperació, el diàleg i el recordatori dels valors democràtics que es desprenen del mateix concepte: la dignitat, la tolerància, la igualtat, la llibertat i el respecte.