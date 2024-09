Els contrabandistes esquiven la llei ‘trossejant’ les compres

La lluita contra el contraban al Pas de la Casa és un dels objectius compartits per França i Andorra, però les màfies, ben coneixedores de la llei, fan que els seus col·laboradors actuïn de manera que puguin burlar la legislació. S’ha instaurat la convicció que aquesta activitat il·lícita és possible gràcies al subministrament de determinats comerços del poble encampadà, però fonts coneixedores dels procediments que utilitzen els contrabandistes ho neguen. En realitat, quasi totes les botigues venen tabac a aquests homes, la majoria algerians i marroquins. De búlgars, que altres anys havien tingut una activitat notòria, pràcticament no se’n veuen.

La llei permet als comerços vendre un màxim de 10 cartrons per persona, tot i que per la duana només es pot passar un cartró i mig. Els contrabandistes es dediquen, a plena llum del dia, a fer diverses operacions de compra fins que tenen el fardell ple, amunt de la muntanya. Fan els viatges necessaris amb el producte, de manera que si són detectats per la policia amb una curta corredissa se situen en territori francès, on a vegades són interceptats de baixada per la gendarmeria. No fa gaires dies es podien observar uns 50 contrabandistes a les set del matí al Pas de la Casa en espera de fer la càrrega i travessar la muntanya, on després els espera un vehicle per emmagatzemar i vendre el tabac en el mercar negre.

La policia acostuma a demanar la identificació quan surten de la botiga. Normalment no porten documents i diuen noms falsos. Per això se’ls agafa l’empremta i se’ls fa una fotografia. Són immigrants que treballen per a bandes organitzades a canvi d’una paupèrrima quantitat de diners. Majoritàriament algerians, però també molts marroquins. Hi ha un grup de Perpinyà i un altre de Tolosa. Els veïns del Pas s’han acostumat a la seva presència, encara que reclamen mesures perquè consideren que degrada la imatge del poble i tenen por que es pugui desencadenar algun acte violent.

De deu en deu cartrons esquiven la llei i omplen els fardells. Quan la mercaderia té un valor per sota dels 6.000 euros es considera una infracció administrativa, si està per sobre d’aquesta quantitat és un delicte penal. En una operació recent la policia andorrana va comissar tabac valorat en 50.000 euros, encara que no va detenir els delinqüents perquè van fugir.

La majoria van indocumentats, però també són reincidents i en aquests casos la policia els foragita. Quan han estat controlats de manera reiterativa se’l acusa d’un delicte contra la funció pública i la policia proposa l’expulsió del país per tres anys, ordre que ha de ser signada per la ministra. Aquí comença un camí que pot conduir els contrabandistes a la presó. Quan se’ls torna a identificar –gràcies a l’empremta i la foto– se’ls notifica l’ordre d’expulsió i se’ls avisa que seran detinguts. A la següent ja se’ls ingressa directament a la presó. Normalment, són persones que viuen de manera il·legal a França i tampoc tenen un domicili fix. Si no se’ls deté amb la mercaderia, la via de la identificació és l’eina legal per frenar-los.

CODI PENAL

1. DOS ANYS QUAN EL VALOR ÉS DE 50.000 EUROS

Portar mercadera il·lícitament per un valor d’entre 50.000 i 100.000 euros és castigat amb dos anys de presó i multa fins al doble del valor de la mercaderia.

2. DOBLES FONTS O CAVITATS ALS VEHICLES

La modificació o alteració del vehicle per crear cavitats o dobles fons per amagar mercaderia ha de ser castigada amb pena de presó de fins a un any.

3. PROHIBICIÓ EN TERRITORI ANDORRÀ

La tinença o circulació dins de territori andorrà sense tenir la llicència específica també està castigada amb presó, en funció del valor de la mercaderia.