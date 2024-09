Els cims es lleven emblanquinats

Càmera del servei meteorològic al sector Soldeu-Espiolets, emblanquinat per la nevada d'aquesta matinadaServei Meteorològic Nacional

El Principat es lleva amb glaçades per sobre dels 2.000 metres i una lleugera enfarinada als cims, que anirà desapareixent al llarg del dia amb la presència del sol. Aquesta passada matinada, la neu s'ha deixat veure a llocs com el Pas de la Casa, on ha cobert, amb una capa fina, alguns vehicles que es trobaven estacionats a l'exterior, i també ha fet acte de presència als massissos del nord i centre del país. Aquest matí, els punts més elevats de Soldeu i Arcalís es troben emblanquinats.

Les temperatures han caigut després de les precipitacions d'aquesta passada nit i matinada, el que ha provocat que ens llevem amb mínimes que han baixat fins als 6 graus a la capital o els 4 graus negatius al Pas de la Casa. El sol, que serà el protagonista de la jornada, farà que les temperatures màximes augmentin fins als 14 graus a 1.500 metres o els 17 graus a Andorra la Vella.

El cap de setmana es mantindrà estable, amb alguna banda de núvols que poden deixar el cel velat per moments, però sense precipitacions. De cara a la setmana vinent, els núvols aniran guanyant terreny i a mitjan setmana ens afectarà un front provinent de les illes britàniques que pot deixar algun ruixat general.