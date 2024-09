Els bombers reclamen el cost de 25 rescats a les persones auxiliades

La reclamació del cost dels rescats que duen a terme els bombers es materialitza després de fixar-ho per llei i aprovar-ne les tarifes. De les intervencions d’aquest any– durant l’estiu van ser 66 les que van requerir la mobilització dels integrants del grup especialitzat del cos– en 25 s’ha constatat que la despesa originada per l’actuació pot ser imputable a la persona o persones que es van assistir perquè van cometre alguna imprudència que va ser determinant en el succés o practicaven alguna activitat de risc. La despesa es calcula en funció dels mitjans humans i materials mobilitzats i del temps emprat en el servei. En tots els casos s’ha enviat la corresponent factura a les persones concernides; si disposen d’una assegurança que prevegi aquestes cobertures és la companyia qui se’n fa càrrec.

El director del cos de bombers, Jordi Farré, va insistir que la mesura “no té un afany recaptatori, ni molt menys. La motivació és que pugui conscienciar del cost de mobilitzar el grup de rescat de muntanya”. I va assenyalar que no és quelcom que es faci extensiu a totes les persones rescatades, per exemple no es reclama el cost a “un senderista o excursionista que s’hagi fet mal, però que no ha comès cap imprudència perquè anava degudament equipat”. En l’horitzó es busca, doncs, que qui surti a la muntanya o qui practiqui una activitat de risc sigui conscient de totes les mesures de prevenció que ha d’adoptar per evitar incidents.

La fixació de les tarifes en un reglament validat pel consell de ministres el mes de novembre passat suposava el pas determinant per impulsar el cobrament d’aquests serveis. El més onerós és l’activació de l’helicòpter: una hora del tipus 1 biturbina frega els 6.400 euros i una hora del tipus 2 monoturbina, els 3.500. El cost que s’imputa a l’usuari és per minut, així que en aquest cas es fa l’equivalència en funció del temps que s’ha activat l’aparell. Quant als recursos humans, la tarifa depèn dels efectius desplaçats: oscil·la entre els 28,60 d’un bomber ras i els 43 d’un oficial.

Ha estat un camí llarg. La Llei del pressupost de l’exercici 2019 va introduir la primera modificació de la Llei de bombers per obrir la porta al rescabalament de les despeses en operacions de salvament, rescat o socors en cas d’imprudència o pràctica de risc per part de la persona auxiliada. Els canvis a la llei es van anar afinant en modificacions posteriors –sempre a través del pressupost. La darrera, del 2023, possibilita també el cobrament de la participació en dispositius de tipus preventiu.