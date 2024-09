Acció Feminista expressa la seva decepció amb el SIAD

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Acció Feminista va informar ahir que ha dut a terme una acció directa informativa per a les dones d’Andorra que volen avortar a l’hospital de la Seu d’Urgell, ja que, com indiquen al comunicat, “ens consta que hi ha un desconeixement de tots els processos, el SIAD –serveis d’informació i atenció a les dones– no funciona i manca cobertura sanitària”.