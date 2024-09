Xavier Espot treu pit de l’“exemplaritat” d’Andorra a l’ONU

La tarda prèvia al seu discurs en la 79a Assemblea General de les Nacions Unides, el cap de Govern, Xavier Espot, va posar en relleu el reconeixement de la institució supranacional al “rol d’exemplaritat” del Principat. Una exemplaritat que es fonamenta per ser un país que està “en bona situació” pel que fa al compliment dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030, dels quals “molts països encara tenen molt per davant”. De fet, en el seu discurs, que tindrà lloc avui a les 17 hora andorrana, el líder demòcrata pivotarà el seu parlament sobre aquest punt i d’altres com ara l’emergència climàtica, la transformació digital sostenible i segura, la igualtat de gènere o la posició del principat respecte als conflictes mundials –dels quals creu que la solució passa pel multilateralisme.

En una videoconferència amb els mitjans del país, el mandatari va repassar les jornades de treball que tant ell com la titular d’Afers Exteriors, Imma Tor, estan duent a terme al llarg d’aquests dies i va defensar també que l’acord d’associació amb la UE compta amb el “ple suport” de tots els estats amb qui s’ha reunit. Espot va considerar la decisió sobre la naturalesa de l’acord una qüestió “tècnica i no política”, i va reiterar que “les qüestions de detall no posen en risc les línies mestres de l’acord”, i va avançar que demà té programada una reunió amb el representant del Vaticà, el cardenal Pietro Parolin, amb qui comentarà, entre altres temes, el nomenament del bisbe coadjutor i la despenalització de l’avortament, a més d’altres temes que els dos estats comparteixen com la recerca de la pau i l’acollida d’immigrants.