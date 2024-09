Stop Violències s’uneix amb una entitat veneçolana proavortista

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’associació andorrana Stop Violències s’ha unit amb l’agrupació veneçolana 100% Estrógeno per llançar conjuntament la campanya F*cked, que vol donar visibilitat a escala global a les vulneracions de drets que pateixen les dones. “No existeix ni un sol lloc a tot el món on les dones tinguem garantits tots els nostres drets, i és per això que aquest 28 de setembre, Dia internacional per la despenalització de l’avortament, ens hem unit per fer-ho visible”, expressen en el manifest. La campanya es va iniciar ahir i durarà fins al 2 d’octubre, que finalitzarà amb un pòdcast que es transmetrà pel canal de YouTube de l’entitat andorrana. Al llarg de la campanya, Stop Violències publicarà a les seves xarxes socials diverses publicacions amb relació al dret a avortar.