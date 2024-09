Salut mental atén més de 3.000 adults el 2023

Verificat per

Verificat per

Publicat per

3.043 persones majors de divuit anys van ser ateses pel servei de salut mental del SAAS durant el 2023. Aquesta xifra equival al 4,2% de la població major de divuit anys del país. En el cas dels menors, el SAAS en va atendre 998, és a dir, un 7,9% de les persones incloses en aquest grup de població. L’atenció en qüestió s’ha d’entendre d’una manera àmplia: des d’una visita única fins a visites recurrents i periòdiques, i sempre segons la patologia i el grau d’afectació. Quant a les dades globals, l’Organització Mundial de la Salut informa que una de cada quatre persones patirà algun trastorn de salut mental al llarg de la vida. L’OMS indica també que, després de la pandèmia, els casos d’ansietat i depressió han augmentat un 25%. Europa, per altra banda, té 25 milions de ciutadans en risc de patir un trastorn de salut mental.

“Hi continua havent molt d’estigma encara. Una visió negativa de la salut mental”

Helena Mas, Ministra de Salut





Les dades les va facilitar ahir la ministra de Salut, Helena Mas, durant la presentació de la nova campanya de salut mental. La campanya es començarà a difondre el mes vinent, coincidint amb la celebració del mes de la salut mental (el dia 10 d’octubre és el Dia mundial de la salut mental).

“Volem que sigui una campanya perdurable. Hem de normalitzar les patologies”

Cristina Pérez, Secretària d’Estat de Salut



S’ha volgut elaborar una campanya “senzilla, clara, directa i global” que es dirigeixi a tota mena de col·lectius per “trencar el tabú” entorn de les patologies de salut mental i “parlar-ne obertament, sense por”. Que la salut mental sigui tabú és una bogeria és l’eslògan principal de la campanya, que es difondrà a través de diversos suports: plataformes transmèdia (audiovisuals, digitals...), autobusos, adhesius, marxandatge, etc. A banda, però, d’una divisa general, també s’han treballat de manera concreta les patologies més habituals: depressió i ansietat, addiccions, fòbies i trastorns alimentaris.

FOMENTAR LA INCLUSIÓ

La campanya, que s’integra en la línia estratègica de prevenció del pla integral de salut mental i addiccions (Pisma), té com a objectiu facilitar la detecció precoç, evitar la discriminació, garantir la dignitat dels malalts i afavorir l’accés de la població als serveis assistencials. “Volem que sigui una campanya atemporal, perdurable, que faci reflexionar la població a través dels jocs de paraules. Hem de poder normalitzar les patologies de salut mental”, va expressar Cristina Pérez, secretària d’Estat de Salut.

Per a Mas, és urgent “fomentar actituds inclusives, lliures de judici”. “Ens cal un canvi social. Trencar posicionaments. Hi continua havent molt d’estigma encara. Una visió negativa, despectiva, de la salut mental. En l’àmbit laboral, l’acadèmic... També entre la població jove. I no hem d’oblidar tampoc l’autoestigma.”

El cost del disseny de la campanya (imatge gràfica) ha estat de 4.500 euros. La ministra va remarcar la senzillesa dels missatges: “Malgrat que no volem caure en superficialitats, la campanya ha de ser genèrica perquè hem d’arribar a tothom.”