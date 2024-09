Retencions quilomètriques a l'entrada de Sant Julià en sentit nord

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La carretera general 1 d'entrada a Sant Julià en sentit nord està patint retencions de més de tres quilòmetres, que comencen poc abans d'arribar al centre comercial Epizen. L'acumulació de vehicles ha començat al voltant de les 19 hores de la tarda i s'ha anat estenent a causa de la pluja i de l'entrada de vehicles per la frontera del riu Runer, per on han entrat més de 2.000 vehicles des de les 18 hores de la tarda.