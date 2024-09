L’atracador de la benzinera d’Encamp demana una rebaixa de la pena

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El jove que va atracar una benzinera d’Encamp el març de l’any passat –A. R. – ha demanat aquest matí al Tribunal Superior una rebaixa de la pena aplicada pel Tribunal de Corts. Se’l va condemnar, al juliol, a cinc anys de presó, tres en ferm i els altres dos substituïts per deu anys d’expulsió del país. L’advocat del jove ha presentat un recurs d’apel·lació en el qual demana que la pena baixi fins a l’any i mig, que és el temps que porta a la presó (primer en situació preventiva i després sota condemna). La defensa també reclama que s’anul·li la condemna d’expulsió, ja que al·lega que el condemnat “manté un arrelament al país, on viuen els seus pares i un germà”.

L’advocat ha rebatut la sentència del Tribunal de Corts presentant el seu client com algú que va actuar sota “un estat mental crític”, ja que passava per una “situació personal delicada” (depressió) i afrontava un tractament farmacològic per deixar el consum de marihuana. També ha fet valdre que el jove no va actuar mai amb violència a la benzinera malgrat haver mostrat un ganivet amb una fulla de 21 centímetres.

La fiscalia rebutja els arguments de la defensa. Considera que l’arrelament no és demostrable perquè A. R. ha entrat i sortit del país reiteradament els últims anys per poder treballar fora. El ministeri també indica que els treballadors de la benzinera van patir estrès posttraumàtic durant els tres mesos posteriors als fets. Per acabar, s’ha assenyalat una nova conducta que impedeix modificar la pena: l’atracador va donar un cop de puny a un company de cel·la, fet que va implicar aïllament cautelar.