Grandvalira modifica l’organigrama i nomena dos directors generals

La marxa de Juan Ramón Moreno com a director general de Grandvalira Resorts provocarà un canvi en l’organigrama, que passarà a tenir una direcció amb dos responsables. Els socis de Grandvalira Nevasa, que fa la gestió comercial de Soldeu-el Tarter, Pas de la Casa-Grau Roig i Pal Arinsal, han acordat que al capdavant del màxim òrgan gestor de la societat comparteixin la responsabilitat David Hidalgo, com a director general d’Ensisa, i Julio Ventaja, director de Grandvalira Saetde.

Julio Ventaja.Fernando Galindo

La decisió s’ha adoptat després de constatar que els directors generals de Nevasa duren poc temps en el càrrec per les particularitats de la feina. La mitjana d’estada en el càrrec és d’entre quatre i cinc anys. L’últim va arribar el 2020 en plena pandèmia de la covid i ha deixat el càrrec fa poques setmanes. Els socis consideren que es tracta d’una responsabilitat “que crema” perquè la societat és la comercialitzadora de Grandvalira Resorts i està per sobre de les direccions generals de cada societat, perquè reporta directament amb els accionistes, i això crea tensions. Un problema que no existiria si les societats estiguessin fusionades, perquè llavors la feina seria la d’un director comercial. L’estructura de la comercialitzadora dels dominis la completaran David Ledesma com a director de màrqueting i Jordi Galceran com a responsable del departament comercial, que reportaran a Hidalgo i Ventaja.

MÉS MOVIMENTS

Les novetats en l’estructura directiva al món de la neu arriben fins a la societat SETAP365, que integra els dominis d’Ensisa i EMAP (Soldeu-el Tarter i Arinsal Pal). El fins ara màxim responsable de l’etació de la Massana deixa el càrrec aquesta temporada per motius personals i professionals. No ha acabat d’encaixar les condicions laborals que tenia plantejades després de la creació de SETAP365, en què depenia de David Hidalgo.