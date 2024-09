Espot defensa que "res no justifica els atacs a la població civil, contra hospitals i escoles"

Publicat per Dani Silva Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El cap de Govern, Xavier Espot, ha defensat aquesta tarda en la seva intervenció a l'assemblea general de l'ONU els valors de la demòcracia, juntament amb la cooperació, el diàleg, i la igualtat de les nacions per "trobar solucions als conflictes fora de la violència", ha mencionat Espot. En aquest sentit, el mandatari andorrà ha expressat que "cal fer una crida urgent per arribar a un dels objectius més nobles de la política: la pau" per la graveta dels conflictes a Ucraïna, a Gaza, a Líban, al Sudan o a la regió del Sahel, ha detallat. Espot ha carregat durament contra les guerres perquè ha defensat que "res no justifica els atacs que està patint la població civil, perquè res no justifica els atacs contra hospitals i escoles, i perquè res "no justifica que utilitzem la fam com una estratègia de guerra". El discurs d'Espot ha lloat el passat d'Andorra per haver estat capaç de " perviure al llarg de gairebé vuit-cents anys d’història de manera pacífica" i no ha perdut de vista la voluntat de deixar "deixar un llegat esperançador a les generacions futures".

Especialment preocupat s'ha mostrat amb el canvi climàtic, el qual ha titllat d'"amenaça global" i que creu que "provocarà un empitjorament de les condicions de vida". D'aquesta manera, Espot ha recordat el suport a l’estudi sobre l’impacte del canvi climàtic en els infants i els conflictes armats, les dues potes sobre les quals ha vehiculat el seu discurs. Per això, ha defensat la igultat de gènere i l'educació com dos pilars fonamentals de les polítiques públiques d'Andorra i, també, ha fet especial èmfasi en el món digital i l'accés a la informació.

Com a tancament, el líder demòcrata ha demanat "mantenir la fe en la humanitat i aspirar a construir, entre totes i tots, un mon en pau i més just, solidari i inclusiu".