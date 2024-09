Ensenyat referma el compromís d'Andorra en la lluita contra el canvi climàtic

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El síndic general, Carles Ensenyat, ha participat en la 17a conferència de presidents de Parlament de Petits Estats que s'ha celebrat aquest dijous i divendres a La Valletta, Malta. Ensenyat, ha refermat el compromís d’Andorra en la lluita contra el canvi climàtic, tot subratllant la importància de l’aprovació l’any 2018 de la 'Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic' que ha assentat “les bases perquè Andorra s’encamini cap a un nou model energètic sostenible, potenciant la sobirania energètica nacional, la sostenibilitat i el creixement econòmic”.

En la conferència també s'ha tractat el multilateralisme, on el síndic general ha defensat “la importància que tenen les relacions internacionals” per als petits estats, ”ja que refermen la nostra sobirania nacional a la vegada que permeten ser partícips en l’elaboració del dret internacional”. I ha posat en relleu l’esforç dels parlaments de petits estats per ser presents en organismes internacionals.

El darrer debat de la conferència de presidents s’ha centrat en els moviments migratoris. El síndic general ha explicat que en el cas d’Andorra “la immigració ha estat sempre controlada, ha propiciat un creixement econòmic impensable sense els nouvinguts, i un enriquiment cultural que considerem ha reforçat la societat andorrana, fent-la més diversa i cosmopolita”. A més, ha subratllat que “s’han impulsat polítiques i accions destinades a la integració de la població immigrant fomentant l’aprenentatge de la llengua i el coneixement del país”.