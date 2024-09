Detinguts dos homes a la Seu per tràfic d'estupefaents

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els mossos d'esquadra han detingut aquest matí a dos homes, de 27 i 35 anys, a la Seu d'Urgell, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. La investigació del cos policial català va començar a principis de maig, quan van tenir coneixement de l'existència d'un punt de venda de substàncies estupefaents en un pis del carrer Santa Maria de la Seu. A partir d'aquí, els mossos van realitzar una sèrie de vigilàncies i seguiments des del juliol fins al setembre, per identificar els presumptes autors i recopilar indicis suficients del delicte.

El cos de seguretat ha conclòs que les transaccions es realitzaven al domicili dels investigats, tot i que a vegades es desplaçaven amb patinet a un altre punt acordat amb el comprador. D'aquesta manera, la policia catalana ha entrat, aquest matí, al pis del carrer Santa Maria. En el moment de l'entrada, els agents han pogut observar com es llençava una bossa des d'una finestra del pis, que un cop recuperada, els mossos hi han localitzat 11,4 grams de cocaïna en roca. Al pis, els agents han localitzat dos embolcalls, preparats per la venda, que contenien 2,7 grams de marihuana, tres bàscules de precisió, substàncies de tall i retalls de plàstic per preparar les dosis de venda.

En l'operació també s'han intervingut cinc telèfons mòbils, un ordinador portàtil i un total de 4.785 euros amb diverses dotacions. Els mossos han pogut saber que un dels detinguts ja tenia antecedents i entre tots dos acumulaven 9 denúncies per possessió de substàncies estupefaents. Els detinguts passaran aviat a disposició judicial davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Seu d'Urgell.