Andorra exposa el projecte de l'àrea d'innovació a escala país a Kènia

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra ha exposat el projecte de desenvolupament d'una àrea d'innovació a escala país al 41a conferència mundial de parcs científics i àrees d'innovació que se celebra des de dimarts a Nairobi, Kènia. El Principat està representat pel secretari d’Estat d’Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Saura, i per la gerenta d’Andorra Recerca i Innovació (AR+I), Vanesa Arroyo.

Saura ha valorat la presentació del model d’innovació d’Andorra a escala país que s’està desenvolupant amb AR+I, com “un pas important per destacar l’ecosistema innovador actual d’Andorra, així com la visió de futur que en aquest àmbit es projecta des del Govern”. També ha destacat la “importància” que suposa per a Andorra poder tenir presència activa en un certamen de rellevància internacional perquè això permet “reforçar” la imatge del país en l’àmbit de la innovació.

Vanesa Arroyo, la gerenta d’AR+I, ha destacat “la importància” d'establir aliances internacionals, com la signatura d’un conveni de col·laboració que Andorra Recerca i Innovació ha formalitzat avui amb Konza Technopolis, que “permetrà desenvolupar solucions d'innovació oberta a nivell internacional, abordant problemàtiques globals amb la col·laboració d'experts de diferents entorns i països”. Per Arroyo “és fonamental seguir de prop allò que es du a terme en altres països per poder aplicar aquestes metodologies a la realitat andorrana, amb la finalitat de crear un entorn que, amb la suma del sector públic i privat, impulsi el desenvolupament econòmic, científic, educatiu i social”.

Andorra és membre de la xarxa internacional de Parcs Científics i Àrees d'Innovació des de fa dos anys. La 41a Conferència Mundial de Parcs Científics i Àrees d'Innovació (IASP 2024) ha reunit més de 350 membres procedents de 78 països.