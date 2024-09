Stop Violències engega la campanya 'F*cked' per reivindicar l'avortament

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'associació andorrana Stop Violències s'ha unit amb l'agrupació veneçolana 100% Estrógeno per llençar conjuntament la campanya 'F*cked' per donar visibilitat a escala global de les vulneracions de drets que pateixen les dones a diversos països. La campanya s'inicia avui i fins al 2 d'octubre, on finalitzarà amb un pòdcast que es transmetrà pel canal de 'YouTube' de l'associació andorrana. Al llarg de la campanya, Stop Violències publicarà, a través de les seves xarxes socials, diverses publicacions amb relació al dret a l'avortament.

"Humiliades, denigrades, infravalorades, explotades, represaliades i aïllades ens volen els regnes, teocràcies i governs misògins, masclistes, patriarcals i conservadors. I aquí ens tenen, dempeus, juntes i decidides a batallar drets per a nosaltres, les dones, de forma global, comunitària i social", remarca el manifest de l'associació, que pretén donar a conèixer la violència que pateixen les dones arreu del món. Per aquest motiu, l'assocació andorrana s'ha unit amb 100% Estrógeno de Veneçuela per "lluitar globalment pels nostres drets sexuals i reproductius als nostres territoris i al món".