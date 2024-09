Special Olympics és l’escollida per Andbus al primer Fòrum Solidari

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La primera edició del Fòrum Andbus Solidari, celebrat aquesta tarda al Hive Five Coworking d’Andorra, ha servit per anunciar una nova col·laboració entre l'empresa d'autobusos i Special Olympics, així com un donatiu d'Andbus a AUTEA, per col·laborar amb un programa de suport a les famílies amb fills amb un diagnòstic TEA.

L’acte, que ha comptat amb la presència d’una cinquantena de persones, ha permès que un total de set ONG del país (Aigua de Coco, AUTEA, Fundació IBO, Mans Unides, Unicef, Special Olympics i Projecte Vida) presentin el seu projecte a algunes empreses d’Andorra, com ara Andbank, Grup Heracles, Becier, Hotansa o SETAP365, entre altres. L’objectiu principal és conscienciar respecte a la importància de desenvolupar programes de responsabilitat social corporativa que permetin ajudar al conjunt de la ciutadania Andorrana.

Les ministres d’Afers Socials i Funció Pública, Trini Marin; i la de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol han inaugurat i clos la trobada, respectivament. “Esdeveniments com aquest fòrum permeten crear sinergies i lligams que fan una Andorra més justa i solidària”, ha destacat Marin.