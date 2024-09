Setge als apartaments turístics fora de la llei

El Govern vol exercir més control sobre els habitatges d’ús turístic il·legals que puguin sorgir mentre està en vigor la moratòria per a l’atorgament de noves llicències. És per això que ha convocat un concurs internacional per contractar una eina que permeti la detecció, identificació i control d’aquest tipus d’habitatges que es promocionin a la xarxa sense tenir la llicència corresponent.

Entrant al detall, i tal com va explicar ahir el ministre portaveu, Guillem Casal, amb la moratòria actual “no es poden posar al mercat nous habitatges d’ús turístic, però és evident que hi pot haver la possibilitat de fer el tomb a la normativa i que hi hagi actors que vulguin posar habitatges al mercat” de manera il·lícita. És per això que l’eina que ara es licita té la finalitat de fer un screening per les diferents plataformes que permeten publicitar aquests serveis i oferir dades a l’administració per imposar futures sancions.

Aquest sistema de control estarà sota la tutela del ministeri de Turisme i Comerç, i una vegada s’identifiquin possibles infraccions “s’iniciarà un procediment sancionador, es farà la investigació pertinent i, si escau, es demanarà que es pagui una multa”, va detallar Casal.

L’eina, a més, representarà un pas endavant, ja que fins ara les tasques de control es fan presencialment des de la unitat d’inspecció i control del ministeri. De fet, el ministre portaveu va assegurar que en algunes parròquies “s’ha fet un control exhaustiu porta a porta per poder regularitzar aquests habitatges”.

El Govern també ha convocat un concurs internacional per contractar un sistema que permeti fer el seguiment de la reputació en línia dels allotjaments turístics del Principat. L’executiu vol conèixer la valoració dels usuaris dels apartaments turístics que hi hagi al país, a través dels comentaris que deixin aquests. El concurs es va obrir ahir i es tancarà el 7 de novembre a les tres de la tarda.

La llei òmnibus no inclou cap excepció de zones i desapareixeran més a les parròquies més baixes per la mesura d’eliminar aquells que estiguin en edificis en què menys d’un 30% dels allotjaments estiguin destinats a aquesta modalitat. Els propietaris de pisos turístics els recuperaran al cap de sis mesos si no troben inquilí després de la cessió.

PANTALLES PER RESOLDRE DUBTES SOBRE L'ACORD D'ASSOCIACIÓ Un dels objectius reiterats en nombroses ocasions per l’executiu és potenciar la informació al voltant de l’acord d’associació, per tal que la ciutadania conegui el seu abast de cara a la celebració del referèndum. En el marc d’aquesta campanya comunicativa, el Govern ha adjudicat la creació, la construcció, la programació, el manteniment i el muntatge d’un cub de pantalles led per informar dels dubtes vinculats a l’acord d’associació amb la Unió Europea i respondre’ls, uns treballs que costaran 174.515 euros.



El ministre Guillem Casal ha posat en relleu que amb aquesta acció el Govern fa “un pas més” en la intenció de “traslladar informació de primer nivell, creïble i d’interès a la ciutadania”. I ha concretat que el primer punt en què aquest cub, amb quatre pantalles interactives i que comptarà amb intel·ligència artificial, es podrà trobar és a la Fira d’Andorra la Vella i que posteriorment serà itinerant.