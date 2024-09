El PS proposa esborrar l'historial clínic dels supervivents de càncer, VIH i hepatitis

Roda de premsa del grup socialdemòcrata per la presentació de la proposició de llei per l'oblit sanitariD.S.

Publicat per Dani Silva Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup parlamentari socialdemòcrata ha presentat en roda de premsa aquest matí una proposició de llei per l'oblit sanitari per preservar el dret a la privacitat dels supervivents de càncer, VIH i hepatitis. D'aquesta manera, el partit vol que no se'ls penalitzi a l'hora de demanar assegurances de vida, préstecs, hipoteques. "El dret a l'oblit és la forma col·loquial del dret a la supressió i protecció de dades", ha manifestat la presidenta del partit a l'hemicicle, Judith Casal. De manera planera, Casal ha indicat que el dret a l'oblit s'equipara a la cancel·lació dels antecedents penals o el dret a l'oblit a internet. La forma d'executar aquest dret seria en què les preguntes més sensibles d'aquest tema no puguin ser demanades en els formularis.

Tanmateix, el PS tira pel dret perquè lamenten la lentitud del ministeri de Salut. Després de converses amb ells, el partit els va donar de límit fins a principis de setembre per promoure les millores d'una llei que el PS des de l'abril ja tenia parlada amb l'executiu. "Són tres articles, la complicació no és tanta, no requereix de tanta anàlisi política", ha expressat Casal, que ha apuntat que la comissió de salut en un any des de l'inici de mandat no ha legislat sobre l'afer. Tanmateix, el partit demana que es compleixi amb la llei europea i dels països de l'entorn, que són modificacions que ja tenen vigents en els seus respectius marcs jurídics.