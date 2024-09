Andorra Endavant acusa el Govern de "gestió ineficaç dels diners públics" pel cub led

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra Endavant titlla de "despesa exagerada" la contractació d'un cub led de pantalles interactives per informar sobre l'acord d'associació amb la Unió Europea per 174.515 euros de manera directa a l'empresa Blit Entertainment SLU. El partit que lidera Carine Montaner remarca que els preocupa aquesta decisió perquè afirmen que reflecteix un desconeixement dels preus de mercat per part del Govern, "cosa que trobem lamentable, ja que denota una gestió ineficaç dels diners públics i un ús desmesurat de fons per serveis que es podrien obtenir a un preu molt més raonable".

La formació assegura que la compra d'un cub virtual similar a través d'una empresa especialitzada "té un cost aproximat de 70.000 euros, incloent-hi una formació específica per un preu de 1.100 euros per tres dies, que permetria a l'equip governamental ser autònom i disposar de l'estructura per diferents esdeveniments segons les necessitats futures", assenyala en un comunicat. I incideixen que aquesta "despesa exagerada forma part d'una estratègia de màrqueting per aconseguir el 'sí' al referèndum" sense tenir en compte les conseqüències que l'acord "podria tenir sobre l'economia i el teixit social del país"

El grup parlamentari d'AE qualifica de "salt la buit" l'acord amb la UE i reitera que Andorra no se'l pot permetre. I reclamen que el Govern centri els seus esforços "en analitzar amb rigor l'impacte real d'aquest acord i no en dilapidar recursos públics en accions de promoció". AE demana "major transparència i una gestió més responsable dels diners dels ciutadans".