Les ajudes ocasionals es mengen la resta de subvencions d’Afers Socials

Els ajuts ocasionals copen una part molt important de les prestacions atorgades per Afers Socials. El ministeri va concedir 1.330 noves ajudes socials durant el primer trimestre del 2024. D’aquest total de prestacions, 998 fan referència a ajuts econòmics ocasionals, 17 a ajuts per desocupació involuntària, 145 a subvencions per a l’habitatge, 119 han estat prestacions familiars per fills a càrrec, 40 estan relacionades amb pensions de solidaritat per a la gent gran i 11 amb pensions de solidaritat per a persones amb discapacitat. Des del ministeri es remarca que els ajuts ocasionals se sol·liciten anualment i tenen una durada fins al 31 de desembre de cada any.