Govern accelera la desviació de la Massana

Primer va ser Sant Julià i ara és el torn de la Massana. Govern accelera les fases de licitació i adjudicació dels diferents trams de les obres del vial de la Massana amb la voluntat d’escurçar els terminis de la desviació. D’aquesta manera, s’adjudiquen per onze milions d’euros les obres del tercer tram mentre els treballs de l’actual, el segon, que es van engegar aquest febrer, es preveu que finalitzin el febrer del 2026. “Volem fer les obres del tercer tram quan acabin les del segon, per poder accelerar els terminis”, va comentar el ministre portaveu, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al consell de ministres. Per a Casal, s’avança així “a fer realitat una infraestructura clau per descongestionar el trànsit del centre de la vila massanenca i per millorar, a la vegada, la qualitat de vida de tots els ciutadans del país”.