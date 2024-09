Espot referma el compromís amb la protecció de la infància

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra ha refermat el compromís amb la protecció de la infància, tant en les polítiques interiors com en l'esfera internacional i concretament des del multilateralisme de les Nacions Unides. És el missatge que el cap de Govern, Xavier Espot, va trametre ahir a Nova York a la representant especial del secretari general de les Nacions Unides per als infants i els conflictes armats, Virgina Gamba, en la reunió que van mantenir en el marc de la cimera de l'ONU acompanyat per la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, segons informa el Govern.

L'executiu assenyala que Gamba va agrair el suport i les contribucions del Principat al fons voluntari i va assegurar que la seva oficina "necessitat socis com Andorra, on les pròpies polítiques per a la infància són exemplars". El Govern indica que també va agrair l'aportació per elaborar l'estudi sobre l'impacte del canvi climàtic en els infants i els conflictes armats, que titllen com fonamental per a establir sinergies i actuacions en diversos territoris.

Espot va acordar amb Gamba impulsat el partenariat d'Andorra amb l'oficina i la representant de l'ONU es va mostrar interessada "en poder compartir les bones pràctiques del Principat en matèria d'infància en els esdeveniments de caràcter multilateral programats per al pròxim any", recull el comunicat. I també es va decidir impulsar accions a nivell nacional per a la formació de professionals en la protecció de la infància. El cap de Govern va ressaltar que "en l’agenda internacional andorrana, la infància i l’adolescència ocupen un lloc destacat i que tota acció al seu favor esdevé fonamental per al desenvolupament de qualsevol país".

Reconeixement del permís andorrà de conduir

En la tercera jornada de treball en el marc de la cimera de l'ONU Xavier Espot va dipositar els instruments de ratificació de dos Convenis de Viena sobre circulació i senyalització viària, que entraran en vigor els pròxims mesos. El primer conveni facilita el reconeixement dels permisos de conduir entre els estats i servirà perquè els països membres del conveni reconeguin el permís andorrà i el permís internacional andorrà, explica el Govern. I destaca que servirà per "facilitar el desplaçament dels turistes andorrans a l'hora de moure's pels països signataris del conveni", que sumen 89 Estats.

El conveni sobre senyalització viària s'impulsa per augmentar la seguretat en la carretera i ajudar al trànsit viari internacional homogeneïtzant el sistema de senyalització utilitzat internacionalment, que Andorra ja té en compte.