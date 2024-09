Espot defensa que l'acord amb la UE té el ple suport dels estats

Publicat per Dani Silva Verificat per Creat: Actualitzat:

Xavier Espot s'ha reunit aquesta tarda amb una videoconferència amb els mitjans del país i ha defensat que l'acord d'associació amb la UE compta amb el "ple suport" dels 27 i considera la decisió sobre la naturalesa de l'acord una qüestió "tècnica i no política". En aquest sentit, el cap de Govern ha reiterat que no hi ha novetats sobre la decisió que ha de prendre el Consell de la Unió Europea i ha indicat que "les qüestions de detall no posen en risc les línies mestres de l'acord". Tanmateix, el cap de Govern ha repassat els principals temes dels quals parlarà demà en la seva intervenció en l'assemblea general de l'ONU, els quals oscil·laran entre l'emergència climàtica, la transformació digital sostenible i segura, la igualtat de gènere o la posició del principat respecte a els conflictes mundials.

El mandatari ha fet especial èmfasi en el reconeixement per part de les institucions de les Nacions Unides del "rol d'exemplaritat" d'Andorra per ser un país que està "en bona situació" pel que fa al compliment dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'Agenda 2030. Espot també ha indicat que demà té programada una reunió amb el representant del Vaticà, el cardenal Pietro Parolin, amb qui comentarà, entre altres temes, el nomenament del bisbe coadjutor i la despenalització de l'avortament, a més d'altres temes que els dos estats comparteixen com la recerca de la pau i l'acollida d'immigrants