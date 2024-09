Campanya per aplicar la igualtat de gènere en la gestió empresarial

Verificat per

L’Institut Andorrà de les Dones (IAD) i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS) impulsen mitjançant la newsletter de la CCIS una campanya perquè les empreses puguin incorporar la igualtat a la seva gestió. El termini s’allargarà sempre que sigui viable en l’àmbit legislatiu. L’institut indica que l’objectiu és aplicar propostes d’accions bàsiques i simples d’implantar, així com unes recomanacions de bones pràctiques en línia amb la normativa vigent.

L’acció consta de dues infografies de resum que, amb l’ajuda d’un codi QR, remeten als continguts més desenvolupats de les accions i bones pràctiques que es troben detallats a la pàgina web de l’IAD. Els temes tractats fan referència a obligacions legals i a d’altres per millorar la gestió empresarial i del clima laboral, com ara la igualtat salarial, la conciliació, la corresponsabilitat, la mixitat, la projecció laboral, la salut o de prevenció de l’assetjament. I es posa en marxa “per sensibilitzar sobre la necessitat d’incorporar la igualtat a la gestió empresarial més enllà de l’obligació legal, divulgar conceptes i facilitar eines que ja són d’ús corrent en molts països europeus, d’una forma amena i senzilla”. Les actuacions que es poden aplicar de forma voluntària, independentment de la grandària de l’empresa o si es tracta de treballadors per compte propi, marquen el camí en el compromís vers la igualtat real.