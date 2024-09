Seminari sobre les reserves de la biosfera de muntanya

Publicat per Redacció Ordino Verificat per Creat: Actualitzat:

Reforçar els llaços internacionals entre les diferents reserves de la biosfera que hi ha repartides per tot el món és un dels objectius del segon seminari de la Xarxa de reserves de la biosfera de muntanya, que va començar ahir a Ordino. Durant quatre dies unes 40 persones vingudes de 22 països realitzaran diferents taules rodones, intercanviaran idees i reflexionaran sobre els reptes globals i els impactes que desafien aquests espais naturals que estan protegits, però que a la vegada persegueixen el desenvolupament econòmic i humà d’aquestes zones. El repte és majúscul perquè les zones de muntanya i alta muntanya s’estan escalfant a un ritme més alt que la resta d’ecosistemes. Durant el seminari també es faran visites a alguns productors i alhora es mostrarà com la parròquia conserva el patrimoni.