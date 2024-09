El PS presenta una demanda d’informació sobre el COA

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El PS ha presentat una demanda d’informació al Govern en relació al control econòmic que el Govern fa del COA. Els socialdemòcrates volen conèixer tota la documentació que el COA ha lliurat a Govern en relació a les despeses i el pressupost de la participació als Jocs Olímpics des del 2016, i desglossada per esportistes, entrenadors i membres de la delegació. També han sol·licitat a l’Executiu els imports que des de Govern s’ha atorgat al COA en subvencions des del 2019, i quines activitats s’han finançat amb aquests imports, així com la informació econòmica que el comitè olímpic ha entregat al Govern cada any.

El membre de l’executiva del partit, Joao de Melo, ha assenyalat que “nosaltres som partidaris de la transparència, i és important tenir-la en una entitat que representa els nostres esportistes”, a més d’afegir que “sabem i entenem que existeixin diners estalviats en certa forma per ara per exemple que venen els Jocs dels Petits Estats, però ens sap greu que el fill del president hagi anat a París quan hi ha hagut places d’universalitat que no s’han utilitzat”. Per últim, va voler desitjar “molta sort” a la nova comissió permanent que entrarà properament i que encapçalarà Xavier Espot.

De la seva banda, la presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha destacat que “sense tenir tota la informació és difícil pronunciar-se, però els diners que té el COA han de ser perquè vagin als Jocs els esportistes i aquelles persones com entrenadors i preparadors físics, i no estaria bé que una persona que no forma part del comitè, el seu viatge s’hagi finançat amb diners del comitè”.