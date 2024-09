Montaner critica Govern, Concòrdia i PS per voler legislar sense dades sobre l'habitatge

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Carine Montaner afirma que les decisions legislatives "com la polèmica llei òmnibus s'estan prenent sense disposar d'estudis rigorosos i actualitzats" i assegura que la falta d'anàlisi adequada pot tenir conseqüències desvastadores per al teixit econòmic i social del país". La líder d'Andorra Endavant manifesta en un comunicat que fa "una crítica contundent a la classe política" on inclou Govern i "les forces de l'oposició d'esquerres PS i Concòrdia" i al·lega que "no estem jugant al monopoly" destacant "la gravetat de legislar sobre aspectes que afecten directament la vida dels ciutadans".

Montaner assevera que cal tenir una fotografia clara del mercat del lloguer per prendre decisions i insta a fer una recollida de dades en la qual han de participar els comuns, el ministeri d'Habitatge i l'Institut Nacional de l'Habitatge per "evitar legislar a cegues com és el cas de la llei òmnibus".