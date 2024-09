Les sol·licituds d’ajudes que ofereix Joventut per poder emancipar-se es redueixen

Mònica Bonell, ministra de Cultura, Esport i Joventut, i Alain Cabanes, secretari d’Estat de Joventut i Esports, van desplegar ahir al Consell General les línies generals de les polítiques en curs o previstes per impulsar el futur dels joves del país. Una dada va sobresortir entre totes les exposades durant la compareixença pública: han caigut notablement les sol·licituds de les ajudes que ofereix l’àrea de Joventut per poder emancipar-se.

Cabanes va atribuir aquest descens de demanda al criteri d’atorgament de les ajudes: “Hem de revisar els barems. Fins ara s’havia fet un càlcul de manera poc encertada. Per exemple, com més llogaters volen accedir a un mateix habitatge, més subvenció s’oferia, i no hauria de ser així. Quan una persona vol emancipar-se sola, l’ajuda hauria de ser més alta. Són petits detalls que estem modificant.” Una revisió que s’està fent conjuntament amb els ministeris d’Economia i d’Habitatge.

L’ajuda en qüestió permet als joves pagar “els dos mesos de dipòsit i el primer mes de lloguer; el primer pas per emancipar-se”. “Ens toca analitzar els punts crítics que poden limitar les demandes dels joves. No s’està aprofitant aquesta partida”, va afegir Cabanes, que va anunciar que s’ampliarà l’edat per accedir a la subvenció: hi tindran accés els joves de fins a 35 anys.

Durant la compareixença, Bonell i Cabanes van informar de la finalització de la redacció del pla nacional de Joventut, que es presentarà abans d’acabar l’any. “És un pla nacional que cobreix totes les necessitats dels joves. I és un pla transversal, elaborat en coordinació amb els altres ministeris”, va indicar Cabanes.