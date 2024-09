La IA als negocis centrarà les jornades d’Andorra Telecom

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La Jornada Empresa d’Andorra Telecom abordarà l’ús de la intel·ligència artificial per “explorar com les noves tecnologies poden transformar la gestió i el desenvolupament de les empreses”, va anunciar ahir la companyia en un comunicat. La trobada adreçada a empreses i professionals que volen fer créixer el negoci i millorar la seva gestió diària se celebrarà dijous 3 d’octubre al matí a l’Art Hotel i comptarà amb dues ponències. La primera serà de Jordi Escayola, responsable d’analítica avançada i Data Science de Sanofi CHC Digital, que compartirà exemples pràctics sobre com la IA està transformant sectors empresarials. I la segona serà a càrrec d’Èric Risco, enginyer en IA al departament d’oficina digital d’Andorra Telecom. Els assistents poden trobar espais de debat i intercanvi d’idees. L’entrada és gratuïta, però s’ha de fer reserva de plaça