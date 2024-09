Govern adjudica per 10,8 milions el tercer tram de la desviació de la Massana

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El consell de ministres ha aprovat avui l'adjudicació del tram 3 de la desviació de la Massana avançant en el projecte perquè es treballarà de manera simultània amb la part que ja està en obres, segons ha indicat el portaveu del Govern. Guillem Casal ha explicat que els treballs els farà l'UTE formada per Cevalls i Copsa per un import de 10.846.953,8 euros amb un termini d'execució de dos anys per fer un tram d'uns 500 metres amb diversos viaductes per sobre de rius. El traçat creuarà el riu Valira del Nord des del camí ral de la Cabanota fins a la zona del pont de Palanques i és la segona part que s'executa, ja que el tram 1 projectat des de la zona de la rotonda del túnel Dos Valires es va descartar per l'elevat cost que suposava. I ha ressaltat que les obres del tram adjudicat avui "començaran quan les del tram 2 ho permetin, si es pot ja, tant aviat com es pugui" perquè hi ha tasques que es poden fer amb les dues fases en marxa i s'ha adjudicat "per donar més rapidesa i fem un pas ferm per a la desviació".

Casal ha reivindicat la celeritat del Govern per "fer realitat una infraestructura clau per descongestionar el trànsit del centre de la Massana" ja que ha recalcat que en 8 mesos s'ha adjudicat el 50% de l'obra que es preveu que estigui acabada el 2027. El ministre ha destacat que l'executiu assumeix íntegrament el cost d'aquest tram després d'haver compartit amb el comú de la Massana la inversió de la fase 2, que correspon a 610 metres per connectar el revolt de la CG-3 a la Serra de l'Honor amb la desviació.

Guillem Casal ha anunciat que els trams 4 i 5 que inclouen la rotonda per connectar amb la carretera d'Arinsal i el centre de la Massana i amb la General 3 cap a Ordino es poden licitar en les properes setmanes o mesos perquè s'estan acabant de tancar els convenis amb els particulars afectats pel traçat del vial. I ha remarcat que la voluntat del Govern és que a principis del 2025 estiguin adjudicades aquestes dues fases i només quedi pendent executar les obres.