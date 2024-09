El centre de salut mental rep el vistiplau dels veïns

La comunitat de veïns de l’edifici Ròdol, a Escaldes-Engordany, i el ministeri de Salut van reunir-se dilluns al vespre per informar-se de les posicions respectives pel que fa al trasllat de les consultes externes de salut mental al bloc de pisos. La trobada va finalitzar amb la voluntat del ministeri d’estudiar una solució satisfactòria per als residents. Aquesta solució reclamada és la de crear un accés independent per a la zona ambulatòria on s’atendran els infants i els joves. L’entrada per als pacients adults i els atesos per la unitat de consultes addictives (UCA) ja està prevista en un accés diferenciat (carrer Fiter i Rossell) al pla d’obres.

La principal molèstia exposada pels veïns és la coincidència física al vestíbul (carrer Josep Viladomat), un espai comunitari que viuria un augment del trànsit d’entrades i sortides donada la ubicació de les consultes infantojuvenils a la primera planta. Així, els veïns, havent comunicat el seu malestar, han aconseguit que Salut treballi en la cerca d’una modificació del projecte inicial. “Tant és salut mental o medicina interna. Ens molesta compartir un espai privat” “No estem parlant de la consulta d’un psiquiatre, sinó del servei de salut mental de tot un país” Manel González, President de la comunitat de veïns Manel González, president de la comunitat de propietaris del Ròdol, va confirmar ahir al Diari d’Andorra que el SAAS “mirarà, des del punt de vista tècnic, si es pot fer una entrada independent; si és així, el problema s’hauria acabat”. La reunió va comptar amb la presència d’una representació de la comunitat, la ministra de Salut, Helena Mas, la directora general del SAAS, Meritxell Cosan, el director assistencial de la parapública, Marcos Gutiérrez, el director econòmic, Luis Buendía, i el cap del servei de salut mental de Nostra Senyora de Meritxell, Carlos Mur. També va assistir-hi una enginyera del SAAS. D’aquí a quinze dies hi ha d’haver una nova reunió. “El que no es pot fer és comunicar un espai privat amb una entitat pública. És com si traslladessin el meu pis a l’edifici de Govern”, va indicar González, que desmenteix que el problema dels veïns estigui vinculat a l’especialitat de les consultes en qüestió: “Tant és que sigui salut mental, medicina interna o pediatria. El que ens molesta és haver de compartir un espai privat. No estem parlant de la consulta d’un únic psiquiatre, sinó del servei de salut mental de tot un país. En el cas d’Andorra, són 4.000 visites anuals. Des del punt de vista jurídic tenim raó.” González també remarca que la instal·lació del servei al Ròdol serà de llarga durada, “potser per a tota la vida”. “No m’han regalat el pis. Quan els veïns vam comprar l’immoble, en cap moment teníem clar que aquí s’instal·larien aquestes consultes.” MANCA DE COMUNICACIÓ El president de la comunitat va assegurar que la polèmica o el malentès es deuen a “un problema de comunicació”. “Fa deu mesos que anem darrere d’aquest tema. En primer lloc, era Creand qui ens havia de donar explicacions, ja que el SAAS lloga els espais al banc. Vam fer diverses reunions de veïnat i ens les van donar. En aquest punt, al juny, vam enviar una carta al SAAS alertant d’una licitació d’obres en una comunitat que no havia donat el vistiplau.” És aleshores quan comença un període de confusió i equívocs. Les obres licitades tenen, actualment, un cost d’un milió i escaig d’euros (primer havien de ser vuit-cents mil euros). González sosté que “les coses s’arreglen parlant”, però “si no habiliten una solució, no arribarem a cap acord”. De fet, la comunitat continua decidida a recórrer a la Batllia si Salut no fa efectiva la separació d’espais desitjada. Quant a una solució concreta (ascensor, escales...), González va expressar que no són els veïns qui han de donar una “fórmula específica”. “Són els tècnics qui han de valorar-ho.” D’altra banda, els veïns, a través de González, van declarar aquesta setmana que estan molestos amb la posició en què queden expressant la seva oposició al projecte: “Ens estan posant al peu dels cavalls. Ens acusen d’estigmatització. Ens és igual el que instal·lin al bloc. Tant és la disciplina mèdica. Sempre hem tingut la voluntat de col·laborar.” Fa unes setmanes, la ministra de Salut va admetre que “potser no hem sabut preveure el malestar generat”. El trasllat de les consultes al Ròdol permetrà guanyar espai a l’hospital per ampliar àrees que han quedat petites.