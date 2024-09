Andorra s’adhereix al Pacte per al futur de les Nacions Unides

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El cap de Govern, Xavier Espot, va intervenir dilluns en la sessió plenària de la Cimera del futur, que se celebra a Nova York en el marc de la setmana de treball de la 79a Assemblea General de les Nacions Unides. Aquest esdeveniment al més alt nivell va ser convocat pel president de l’assemblea, Philemon Yang, per reforçar la cooperació internacional i accelerar els esforços per complir els compromisos internacionals, adoptar mesures concretes per fer front als nous reptes i aprofitar les noves oportunitats. Andorra s’ha adherit al document final Un Pacte per al Futur, que recull el compromís d’adoptar mesures i cooperar per abordar els reptes globals i construir un futur més just, sostenible i inclusiu.