Afers Socials atorga 1.330 noves prestacions durant el primer trimestre

El ministeri d'Afers Socials ha atorgat 1.330 noves prestacions socials durant el primer trimestre de l'any. D'aquestes, 998 fan referència a ajuts econòmics ocasionals, 17 a ajuts per desocupació involuntària, 145 a ajuts per a l'habitatge, 119 han estat prestacions familiars per fills a càrrec, 40 estan relacionades amb pensions de solidaritat per a la gent gran i 11 amb pensions de solidaritat per a persones amb discapacitat.

Al total, però, cal sumar les 1.445 prestacions per ajut a l'habitatge de lloguer que corresponen a la pròrroga del 2022, les 460 prestacions familiars per fills a càrrec que s'arrosseguen de l'any anterior i les 1.570 pensions de solidaritat per a la gent gran i per a les persones amb discapacitat que també estaven vigents i que se sumen a les atorgades durant els primers tres mesos del 2024. Aquestes són les principals xifres que la ministra d'Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, ha traslladat en una resposta escrita a la consellera general del grup parlamentari de Concòrdia, Nuria Segués.

En l'escrit, la consellera també sol·licitava la relació de prestacions denegades. Pel que fa als ajuts econòmics ocasionals, des del ministeri s'apunta que des del 2019 i fins a l'actualitat s'han denegat 391 sol·licituds, la majoria de les quals per superar el límit d'ingressos fixat pel Govern. En el cas dels ajuts per desocupació involuntària, des del 2021 i fins al primer trimestre d'enguany s'han denegat 415 peticions, més de la meitat (247) perquè les persones que l'havien sol·licitat havien trobat una nova feina abans de rebre la prestació.

A tall de context, des del ministeri es posa en relleu que els ajuts econòmics ocasionals se sol·liciten cada any i tenen una durada màxima fins al 31 de desembre de cada any. Per la seva banda, la prestació per desocupació involuntària té una durada màxima de sis mesos, prorrogable per tres mesos més. En aquest sentit, s'especifica que les situacions sociofamiliars i econòmiques de les famílies "estan sotmeses a canvis constants que poden afectar el compliment dels requisits que van generar el benefici de l'ajut".

Tanmateix, es recorda que l'any 2023 i el 2024 es van prorrogar d'ofici tots els ajuts per a l'habitatge de lloguer de la convocatòria del 2022 valorats favorablement, per la qual cosa les dades dels ajuts desfavorables es mantenen idèntiques durant els anys 2023 i 2024.