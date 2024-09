La Setmana de l’isard es clou amb 169 captures i dues infraccions

La Setmana de la caça de l’isard es va tancar diumenge amb un total de 169 controls de captura d’exemplars, és a dir, el 83,66% del pla de caça permès per a aquest any, que era de 202 exemplars. El percentatge és lleugerament inferior al registrat l’any passat, però amb xifres similars a altres anys. La concentració d’activitat s’ha focalitzat els primers dies. El cos de banders ha desplegat tots els efectius durant la setmana i ha realitzat controls de carretera, dispositius preventius, dispositius de vigilància i ha posat a disposició un punt de control centralitzat on tots els caçadors han passat a fer el control de captura entre les 11 i les 22 hores. L’activitat, que va començar diumenge 15 de setembre, ha tingut inscrites 671 persones caçadores.

A més, i per segon any consecutiu, durant la Setmana de l’isard també s’han iniciat els plans de caça de muflons i cabirols amb l’objectiu de regular les espècies, tenint en compte el creixement de la cabana. En aquest cas, s’han realitzat un total de tres controls de muflons abatuts i sis controls de cabirols.

Els banders, durant tota la setmana, han treballat sobre el terreny per assegurar que l’activitat es desenvolupés amb normalitat. També, per garantir la seguretat d’aquelles persones que han anat a la muntanya i no eren coneixedores de l’activitat. Al llarg dels set dies, el cos ha constatat dues infraccions, per les quals s’han obert atestats que es troben en fase d’instrucció, per una possible infracció a la Llei de la caça. Els banders atribueixen el correcte desenvolupament de la setmana a la coordinació i tasca del cos, així com el respecte a la normativa per part dels caçadors.

Finalment, durant els controls realitzats, els banders han recollit 116 mostres de melsa, 113 mostres de sang i 167 frotis dels ulls dels isards capturats.