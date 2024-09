Salut retira el complement alimentari Max Ero Plus

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministeri de Salut ha ordenat la retirada de la venda del producte Max Ero Plus, del laboratori Rentruck&Log S. L., que es comercialitza com a complement alimentari i porta una substància que li confereix la condició de medicament, remarca el Govern.

L'alerta sanitària s'ha activat perquè el producte porta el principi actiu sildenafil i s'adverteix que per incloure'l en la composició ha de ser considerat un fàrmac, segons la normativa. El ministeri recalca que segons el Reglament de Medicaments "la seva presència al mercat és il·legal ja que es ven com a producte natural".

Salut informa que Max Ero Plus no declara a l'etiqueta que porta sildenafil, pel qual està "ocultant al consumidor la seva veritable composició i donant informació enganyosa sobre seguretat". I explica que per això s'ha demanat als establiments que retirin del mercat totes les unitats del suposat complement alimentari i requereix a la població general a no consumir-los.