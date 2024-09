L’Institut de l’Habitatge aposta per persuadir els propietaris

L’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) treballa per trobar la manera d’evitar la cessió forçosa de pisos, una de les mesures més aplaudides i criticades a parts iguals per la ciutadania provinents de l’executiu a la llei òmnibus, apostant per la persuasió i no l’obligació. “Treballem per incentivar la cessió voluntària dels pisos buits, per tal de crear l’eina per no arribar a la cessió forçosa”, va apuntar la directora de l’INH, Marta Alberch, en l’entrevista d’ahir a Diari TV. Alberch va manifestar que des de l’ens volen incentivar els propietaris amb contrapartides que aportin seguretat jurídica.

Algunes d’aquestes serien per a Alberch la garantia del cobrament del lloguer amb l’aval de l’administració que assegurarà al propietari el pagament mensual, les contraprestacions i beneficis fiscals o alliberar-se d’encarregar-se de l’assegurança del pis, que també correria a compte del Govern. De fet, avança que des de l’INH ja han proposat aquesta alternativa de “manera informal” a l’administrador i defensa que, també de manera informal, li han transmès que estarien interessats en les contrapartides, sense apuntalar quines serien de forma precisa. “Si abans d’arribar al final del procés ens trobem amb gent que ja voluntàriament ens vol cedir els pisos, ja tindrem així aquest pack de benvinguda que serien les contrapartides”, va anunciar la directora, que va afegir que “és molt millor i beneficiós per a totes les parts”. Alberch va al·legar que no només ho tenen previst dins el marc de la llei òmnibus, sinó que es volen anticipar a la possibilitat que algun propietari de motu proprio ja el vulgui cedir al mercat de lloguer de preu assequible. “Seria com una borsa, una mediació o una cessió. És una de les carpetes que tenim sobre la taula”, va indicar la directora de l’institut.

Un altre dels punts amb què més intensament es treballa a l’INH és per desencallar el projecte del fons d’habitatge, el qual no es pot tirar endavant amb la llei de creació de l’ens. “Estem buscant altres opcions que puguin substituir el fons”, va comentar Alberch. En aquest sentit, l’institut vol explorar des d’una mena de fons d’inversió que cerqui la facilitat en la col·laboració publicoprivada i permeti a privats invertir en parc públic d’habitatge. Dins d’aquesta línia, hi ha dues opcions, la primera de les quals seria amb l’emissió de deute públic, que consistiria que el Govern, en cas de necessitar més diners per invertir al parc públic, pot emetre fons públic que acaba desembocant en un rèdit per a l’inversor que el rep. En segon lloc, es planteja una col·laboració que comptaria amb la cessió pública de l’espai per a l’explotació del privat i que aquest torni al públic en la gestió, però pagant un rendiment al privat per la inversió primera. “Creiem que les col·laboracions publicoprivades són una passa endavant”, va expressar Alberch.

En el transcurs de l’entrevista, la directora de l’institut va indicar que en el primer semestre de l’any han rebut més de 1.000 consultes, un 17% més que en les mateixes dates del 2023. Atribueixen aquest fet a dos motius, per una banda, a la major incidència pública de l’INH i, per l’altra, a les notícies que surten a la premsa que es fan eco de canvis legislatius en algunes regulacions.

Tanmateix, una de les peticions més recurrents de l’institut és la necessitat d’actualitzar les dades que es tenen envers el sector de l’habitatge. “Estem treballant en un informe intern per actualitzar els indicadors per poder quantificar la realitat de l’habitatge”, va comentar Alberch, que va insistir que “falta tenir l’enquesta de les condicions de vida, la darrera és del 2022 amb dades del 2020 i hem de saber l’afectació que hi ha en l’actualitat”, va apuntar, dient que de l’informe “es pot treure quantes famílies fan un sobreesforç per invertir al lloguer”.

Sobre la relació amb la ministra Marsol, la va titllar de “fluida” i amb “bona entesa”.