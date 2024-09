L’import mitjà de les hipoteques cau un 18% el primer semestre i se situa en 427.693 euros

Verificat per

Verificat per

Publicat per

El nombre d’hipoteques noves concedides al país el primer semestre de l’any mostra un augment, amb 336 respecte a les 291 concedides el primer semestre del 2023, la qual cosa suposa un augment del 15,5%. I si es tenen en compte les dades d’aquest primer semestre en comparació amb el darrer del 2023, tenim que s’ha registrat una disminució de 37 hipoteques, un 9,9% menys.

Respecte al nombre d’hipoteques noves concedides per a ús residencial, en termes generals, hi ha hagut un augment del 15,8% el primer semestre respecte al mateix període de l’any passat, i una disminució del 7,2% respecte al semestre anterior.

Per parròquies, el nombre d’hipoteques concedides ha disminuït a Escaldes-Engordany (un 41,7% menys); la Massana (un 20,8% menys) i Canillo (un 18,8% menys) en comparació amb el primer semestre del 2023, i han augmentat respecte al primer semestre anterior les parròquies d’Andorra la Vella (un 140%), d’Encamp (un 65,2%), d’Ordino (un 47,4%) i de Sant Julià de Lòria (29,6%).

Amb relació al nombre d’hipoteques noves concedides per a la resta d’usos, que inclouen hotels, locals, promocions i terrenys, s’ha situat en tres noves hipoteques en comparació amb el primer semestre del 2023, amb una variació interanual del 12%.

Pel que fa al valor total de les hipoteques noves en aquest semestre, l’import concedit va ser de 143,7 milions d’euros, un 5% menys respecte al primer semestre de l’any 2023 i un 23,4% menys respecte al semestre anterior (segon semestre 2023). L’import màxim concedit correspon a la parròquia d’Andorra la Vella, amb més de 29 milions d’euros.

Quant a l’import mitjà de totes les hipoteques concedides, aquest semestre ha estat de 427.693 euros, un 17,8% menys respecte al primer semestre del 2023 i un 15% menys respecte al segon semestre del 2023 (519.993 i 503.185 euros, respectivament).

Pel que fa al valor de les hipoteques concedides per a ús residencial, ha augmentat, el primer semestre de l’any 2024, un 11,6% respecte al primer semestre del 2023 i ha disminuït un 10,1% respecte al segon semestre del 2023, i s’ha situat en els 95,5 milions d’euros.

Per parròquies, destaca Andorra la Vella amb 19,5 milions d’euros, on el valor de les hipoteques concedides per a ús residencial ha augmentat un 122,5% respecte al primer semestre del 2023 i un 46,6% respecte del segon semestre del 2023. La segueix de prop la parròquia d’Encamp amb 16,6 milions d’euros i una variació positiva també significativa respecte als semestres anteriors.

El valor de les hipoteques per a altres usos s’ha situat en més de 48 milions d’euros.