Ensenyat tracta com millorar la cooperació amb Armènia

El síndic general, Carles Ensenyat, es troba de visita oficial a Armènia convidat per Alen Simonyan, president de l’Assemblea Nacional de la República d’Armènia. Al llarg d’ahir, el síndic general va mantindre una reunió bilateral amb el seu homòleg en la qual es va proposar iniciar una cooperació entre els dos parlaments, especialment pel que fa a potenciar les comunicacions entre les comissions de política exterior. A més, es va tractar com millorar la cooperació bilateral en temes d’interès per als dos països, com ara el turisme.

Una altra de les trobades que va mantenir Ensenyat va ser amb la comissió de relacions exteriors del parlament armeni. A la reunió, en la qual van participar les parlamentàries Hrispine Grigoryan i Maria Karapetyan, es va parlar al voltant del potencial que pot tenir per als dos països l’intercanvi d’experiències en l’àmbit educatiu, econòmic i de l’esquí.