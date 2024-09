Els afectats per l’estafa esperen que la família respongui amb el patrimoni

L’estafadora de cotxes inexistents està des de dissabte passat en presó provisional, entre altres motius per “evitar el risc de fuga”, segons va decidir el batlle. Mentrestant, continua el degoteig de denúncies de persones que li van entregar diners amb aspiració d’obtenir suculents beneficis amb la compra i revenda de vehicles d’alta gamma, que eren adquirits a preus ridículs gràcies als contactes que M. S. (la dona detinguda) assegurava tenir amb determinats concessionaris i vehicles de gerència o km 0. Segons fonts dels afectats, dissabte passat tres famílies andorranes van presentar una denúncia a la policia.

D’altra banda, un jove de Barcelona va contactar ahir amb el Diari per explicar que fa més de dos anys que li va entregar 16.000 euros: 10.000 a través d’una transferència a un compte espanyol i 6.000 en negre. És una quantitat petita, però l’operació era l’adquisició d’un vehicle de luxe de manera compartida, de la mateixa manera que es dividirien els suposats beneficis per la revenda, a un preu el doble del que es va comprar. Ha esperat aquest temps confiant que hi hauria un acord amistós i que recuperaria uns diners que li haurien anat mot bé per a la compra del pis. En cap moment va sospitar que es tractava d’un engany, ja que aleshores la relació d’amistat amb la presumpta estafadora era molt estreta. “Ara, llegint el que està passant i que hi ha molta gent afectada, crec que la millor decisió serà fer una reclamació per la via judicial.”

Tots els casos tenen un denominador comú. Les persones que van caure en la trampa tenien una gran amistat amb M. S. o bé aquesta havia aconseguit iniciar una relació amistosa mitjançant viatges compartits, participació en festes i fins i tot en alguns casos les havia convidat a casa seva i els havia presentat la família i els dos fills petits.

Els afectats, en un càlcul aproximat, creuen que els diners perduts se situen prop dels 350.000 euros, però ningú n’ha pogut seguir el rastre. Tot depèn de si continuen sortint nous afectats. Saben que dels beneficis promesos no en veuran res i sort en tindran si recuperen la inversió. Però hi ha optimisme que el batlle imposi una fiança elevada si deixa la dona en llibertat provisional i que la família s’involucri per evitar l’ingrés a la presó i vengui algunes propietats que, segons algunes de les víctimes, tenen a Andorra i a Catalunya.

“Està en joc la seva llibertat, jo no li desitjo que es passi un temps a la presó, però sí que torni els diners que ens va agafar de manera fraudulenta”, va assenyalar ahir un afectat, que en resposta als arguments dels lletrats de la detinguda va voler deixar clar que “ningú dona un préstec perquè sí, no hi ha tanta gent innocent i aquest argument no té solidesa”. L’esperança és que el batlle quantifiqui els diners que es van entregar i imposi una fiança d’acord amb aquesta quantia si en decideix la llibertat provisional. Descarta els beneficis promesos tot i que admet que aquest afer li ha comportat molts problemes i que té dret a demanar danys i perjudicis.

Alhora, va recordar que l’acusada va tornar 600.000 euros a dues persones conegudes d’Andorra que tenen un concessionari de cotxes: “Si va poder fer aquest retorn i aconseguir els diners, volem creure que també ella, o la seva família, seran capaços de fer el mateix amb tots els que estem afectats per aquest engany col·lectiu.” El cas va sortir a la llum per una primera denúncia.