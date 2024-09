Concòrdia vol limitar les autoritzacions a la quota general

Publicat per Dani Silva Verificat per Creat: Actualitzat:

Concòrdia ha presentat aquest matí les seves línies mestres pel que fa a les esmenes a la llei òmnibus i en destaca la voluntat de topallar les autoritzacions a la quota general dels permisos de residència i treball, compte propi i passius amb un percentatge sobre la població total. En aquest sentit, la formació vol que limitar l'atorgament de llicències de residència i treball a un 2% anual amb relació a la població andorrana, donant un marge de l'1% a absorbir la nouvinguda mà d'obra i un altre 1% a les sol·licituds de reagrupament – les de temporada no patirien cap modificació. "Volem que es prioritzin les ordres de reagrupament familiar per assegurar la millor cohesió social", ha apuntat el president parlamentari del partit, Cerni Escalé, que ha estat acompanyat del conseller general, Pol Bartolomé. Tampoc no s'obliden de les de compte propi i les passives, les quals es volen limitar a un 0,25% i a un 0,15%. "Volem limitar el creixement poblacional i convé limitar la maniobra de Govern d'atorgament de llicències", ha indicat Bartolomé, que ha explicat que ara per ara l'executiu té la potestat per atorgar totes les que vulgui sense límit.

Tanmateix, pel que fa a l'habitatge, al·leguen que la mesura de la cessió forçosa dels pisos buits està poc definida perquè "Govern està regulant la intervenció més agressiva cap a la propietat privada en només nou articles", ha expressat Escalé, que ha afegit que la reflexió de l'administrador ha estat "poc madurada" i que li falta "més consistència". Pel que fa als allotjaments turístics, aposten per acabar amb l'anomenat lloguer de temporada, es fixa en convertir per llei que si un arrendament supera els 90 dies de contracte ja esdevé un lloguer del mercat. "Celebrem les mesures ambicionses de Govern en aquest àmbit", ha defensat Bartolomé, que per això demana una "redefinició del propi allotjament turístic" perquè molts habitatges d'ús turístic esdevenen de temporada quan arriba l'hivern.

Dos altres dels punts claus que Concòrdia ha esmenat són la fiscalitat i la inversió estrangera. Quant a la primera carpeta, el partit de la minoria critica que Govern hagi reduït el marc fiscal de les plusvàlues per la compravenda immobiliària situant-se en el 10% amb les transaccions de fins a dos anys des d'ençà que s'és propietari quan a l'abril Govern va anunciar que seria del 15%. Ells proposen augmentar-la fins a un 25% en aquest termini dels dos anys i també aposten per augmentar l'impost de la transmissió patrimonial (ITP) fins al 10%.

Menció especial mereixen les mesures de la inversió estrangera. La formació vol reduir a la meitat la proposta de l'executiu de limitar la compra d'immobles per part d'estrangers, situant-se en un únic bé. Ho proposen sota el paraigua d'un topall màxim de metres quadrats disponibles per adquisició al mercat d'aquest col·lectiu. "L'any passat, es van vendre 500.000 metres quadrats de superfície de béns a immobles d'estrangers", ha apuntat Escalé, que defensa que la mesura de limitar la quantitat d'immobles que poden adquirir no ataca "el problema de fons" perquè "el 90% d'estrangers compren només un immoble". En vista d'aquesta situació, advoquen per limitar a 100.000 els metres quadrats de venda al mercat per a forans. També volen crear zones d'exclusió de compra de béns a estrangers, sobretot d'aquells immobles que estan a indrets més cèntrics de les parròquies per evitar que estiguin buits. "És una solució bastant pràctica contra els habitatges buits", indica Bartolomé. Per a Escalé, "la majoria de veïns d'aquestes zones entendran que és una necessitat mantenir la vida de poble", a més d'afegir que les zones s'hauran de definir dins els plans d'urbanisme i que els comuns tindran sis mesos per donar una alternativa.