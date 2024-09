Concòrdia pregunta al Govern sobre l’apagada general

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup parlamentari de Concòrdia ha entrat a tràmit parlamentari una sèrie de preguntes relacionades amb el tall de subministrament elèctric que diumenge a la tarda va afectar bona part del país, perquè el Govern les respongui per escrit. El president i la presidenta suplent del grup, Cerni Escalé i Núria Segués, consideren que es tracta d’una incidència greu i plantegen diverses qüestions al voltant d’aquest fet i de la sobirania energètica d’Andorra, segons el comunicat. En concret, Escalé i Segués demanen per la causa o causes exactes que van provocar la fallada del sistema.