Càritas vol sensibilitzar sobre les necessitats de la població

Càritas Andorrana ha iniciat una nova etapa amb el nomenament d'Anna Maria Villas com a presidenta i la voluntat de "sensibilitzar i conscienciar la població andorrana sobre les necessitats de les persones més vulnerables", segons assenyala en un comunicat. Aquest objectius serà el que es buscarà amb els diferents accions i propostes que es desenvolupin.

L'entitat organitzarà el 15 de novembre un sopar solidari al Centre de Congressos d'Andorra la Vella que aplegarà institucions, persones i entitats que col·laboren i treballen amb Càritas. I també vol donar un impuls al voluntariat. Per això preveu fer una trobada de convivència de voluntaris i treballadors de l'entitat el 30 de novembre per compartir experiències i debatre temes d'interès comú, assenyalen. La jornada es recupera després d'uns anys per destacar la tasca de les persones que dediquen part del seu temps a atendre usuaris amb problemàtiques socials i econòmiques.