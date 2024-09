Andorra se suma al Pacte per al Futur de les Nacions Unides

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El cap de Govern, Xavier Espot, va intervenir ahir a la sessió plenària de la Cimera del Futur, que se celebra a Nova York en el marc de la setmana de treball de la 79a Assemblea General de les Nacions Unides, convocada per reforçar la cooperació internacional i accelerar els esforços per complir els compromisos internacionals, adoptar mesures concretes per fer front als nous reptes i aprofitar les noves oportunitats, segons informa el Govern. Andorra s’ha adherit al document final “Un Pacte per al Futur” que recull el compromís d’adoptar mesures i cooperar per abordar els reptes globals i construir un futur més just, sostenible i inclusiu.

Espot va destacar en el discurs davant els mandataris mundials el compromís del país a avançar en els grans reptes del planeta com el desenvolupament sostenible, la lluita contra el canvi climàtic, la pau i la seguretat internacionals, la tecnologia i la innovació, la cooperació digital, la joventut i les generacions futures, i la transformació de la governança mundial. El cap de Govern es va referir al multilateralisme per remarcar que "és fonamental per afrontar aquests reptes universals, adaptar els mecanismes de seguretat i lluitar contra les desigualtats per construir un futur millor per a les noves generacions", indica el comunicat.

El canvi climàtic ha estat considerat per Espot com "la crisi més urgent dels nostres temps, requerint acció immediata, cooperació incondicional i compromisos ferms" i ha afegit que les conseqüències "són devastadores" i que la transició cap a una economia verda "no és una opció, sinó una necessitat". El cap de l'executiu ha reclamat la necessitat de regular el desenvolupament tecnològic amb criteris ètics i inclusius per assegurar que ningú quedi enrere en la revolució digital.

Xavier Espot ha participat abans de la sessió del plenari a la taula rodona sobre el futur digital i s'ha referit al canvi de paradigma en la manera de treballar i de viure provocat per la revolució digital, als riscos i les oportunitats d'aquesta transició i a la necessitat de treballar per a un futur digital universal i accessible, exposa el Govern.