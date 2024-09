Protecció Civil preveu disposar del seu cos de voluntaris pels Jocs dels Petits Estats

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències (DPCGE) ha presentat aquest dilluns el reglament regulador del que serà el seu futur cos de voluntaris, un nou mecanisme que emana de la llei de Protecció Civil i que, si tot avança segons el previst, s'espera que estigui operatiu de cara al mes de maig del 2025, coincidint amb la celebració a Andorra dels Jocs dels Petits Estats. De fet, segons ha explicat el director del departament, Cristian Pons, la idea és que la primera promoció de voluntaris estigui formada per una vintena d'efectius, tot i que la xifra podrà variar en funció de les persones que s'inscriguin en la convocatòria que es farà pública aquest dijous a la web d'e-tramits.ad, una vegada el reglament hagi estat publicat al BOPA.

Es podrà inscriure qualsevol persona física que sigui major d'edat i resident al país, tot i que també hi podran formar part entitats i organitzacions a través de convenis de col·laboració i funcionaris o agents de les administracions públiques que ho sol·licitin i que per raó de les seves condicions i del lloc de treball que ocupin siguin seleccionats pel departament. A hores d'ara, ja es disposa de 48 sol·licituds de persones que van oferir la seva col·laboració a Protecció Civil durant la pandèmia i, precisament, seran les primeres a les quals es contactarà per saber si estan interessades.

Pel que fa a la resta d'aspirants, hauran d'acreditar que no tenen antecedents penals per delictes dolosos i també hauran de superar una formació que es distribueix en tres nivells: el primer consistirà en una formació inicial sobre coneixements genèrics; el segon en un curs de capacitació bàsica en Protecció Civil; i el tercer en una formació pràctica. També s'oferiran formacions sobre actuacions específiques, d'altres més tècniques adreçades a aquells voluntaris en actiu que vulguin créixer dins del cos i una formació continuada que serà obligatòria per a tots els voluntaris destinats a mantenir l'operativitat del cos.

Una vegada formin part de la xarxa de voluntaris, les actuacions del cos s’orientaran cap a la prevenció de riscos, la sensibilització de la població, la col·laboració en accions de solidaritat i de prevenció, el suport, el reforç i cooperació als grups d’actuació en les situacions d’emergència, catàstrofe, calamitat pública o risc greu que ho requereixin, així com en la recuperació i retorn a la normalitat després de situacions d’emergència. En aquest sentit, el director de Protecció Civil ha emfasitzat que el cos de voluntaris, que també disposarà de la seva pròpia vestimenta per tal que es puguin identificar fàcilment, "no està per reemplaçar ningú", sinó que estarà "per donar recolzament als grups de prevenció professionals" en casos de necessitat.

Un dels casos en què no seran requerits, per exemple, serà quan hi hagi incendis forestals. Segons Pons, des del departament s'ha decidit que els voluntaris no intervinguin en aquests casos per evitar perills i alinear-se així amb la manera de treballar que tenen en aquest sentit els països veïns.