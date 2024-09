El ministeri vol afinar l’ús i la formació tecnològica a les aules

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Un nou curs escolar i la tecnologia a les aules tornen a ser el centre del debat. Enguany mestres i alumnes tornaran a utilitzar aquest recurs per aprendre i sembla que els pròxims anys també serà així. De totes maneres, el ministeri vol fer una revisió del seu funcionament. Educació té la intenció de presentar aviat el pla digital en ensenyament superior per reflexionar i si cal millorar l’ús que se’n fa. No ha transcendit quan es farà públic, però el que es busca és fer una anàlisi sobre com els aparells digitals s’estan utilitzant, si aquesta és la millor eina per desenvolupar els continguts, quines han de ser les hores de dedicació i les consultes que s’hi fan.