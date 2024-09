Les exportacions als mercats americans i asiàtics es disparen

Publicat per Dani Silva Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La globalització de les economies provoca l’entrada de nous socis comercials al dia a dia dels sectors productius. És el cas de les exportacions nacionals, les quals han trobat un nínxol als mercats americans i asiàtics. Tal com indiquen les dades de l’informe econòmic de la Cambra de Comerç del 2023, s’han incrementat extraordinàriament les vendes a altres continents, com ara Amèrica, amb un augment ingent del 405%, o Àsia, amb un gens menyspreable 69%. En escala global, les vendes se centren sobretot en tres sectors: maquinària i material elèctric, material de transport i òptica, fotografia i aparells de precisió.

Aquest repunt històric ha generat un augment significatiu del pes relatiu d’aquests mercats sobre les exportacions totals, les quals van reportar una suma de 236,4 milions d’euros a les empreses del Principat. Especialment rellevant és l’impacte en el mercat americà, ja que prop d’una de cada quatre vendes exterior es va realitzar en aquest continent –un 23,9%–. Si es compara amb la dada d’exportacions totals del 2022, la incidència encara agafa més força, donat que aquell any només representaven el 3% del total. Entrant més al detall, gran part de la responsabilitat d’aquest nou target recau sobre els Estats Units, el país on, en xifres relatives, més van augmentar les vendes amb un 569% –representen més del 90% de les totals al continent, amb 51,2 milions d’euros dels 56,4 totals–.

Per la seva banda, el mercat asiàtic també va pujar en influència, tot i que en menor grau. L’ascens se situa en el 68,6% respecte al 2022, fet que situa la seva empremta sobre les vendes totals el 2023 en un 4,9% –davant de l’1,9% de l’any anterior–. En aquest cas, l’evolució positiva s’explica fonamentalment per l’ascens de les vendes a Hong Kong (+162%) i als Emirats Àrabs Units (+103%). Aquests dos països són els més importants dins el continent asiàtic per a les exportacions andorranes i conjuntament sumen el 4% de les vendes de l’any –xifra que es tradueix en 11,6 milions d’euros–.

Tot i que aquests increments siguin els més alts en termes relatius, els socis tradicionals mantenen l’statu quo malgrat les notòries davallades. Per ordre d’importància, els països veïns lideren la classificació. Espanya conserva el primer lloc amb 102,8 milions d’euros de retorn com a consumidor de productes procedents d’Andorra, un 43,5% de les vendes totals. No obstant això, l’any anterior tres de cada quatre vendes anaven cap al país fronterer. L’explicació que argumenta la Cambra es troba en “la dada atípica de les exportacions d’objectes d’art i antiguitats de l’any anterior”, apunten. Les exportacions a França, en canvi, van ascendir un 38,2% i, com a conseqüència, van ampliar el seu pes relatiu al 12,5%. Per tant, la suma d’aquests dels dos veïns concentra el 56% de les exportacions, davant el 82,6% del 2022.

Els beneficis rebuts a Europa suposen prop del 70% tot i que, com a Espanya, aquests van caure un 50%. En tercera posició s’ubica el Regne Unit, amb un pes sobre el total del 4%, seguit d’Itàlia (1,2%), Alemanya (1,1%) i els Països Baixos (1%).